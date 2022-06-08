مسافرة من ذوي الاحتياجات الخاصة تُترك وحيدة في الطائرة

لندن(صدى):

قدمت إدارة مطار جاتويك البريطاني في العاصمة البريطانية لندن، الاعتذار لمسافرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تركت على متن إحدى الطائرات بعد هبوطها، لأكثر من ساعة ونصف وحيدة.

وأفادت فيكتوريا المصابة بالشلل الرباعي بأنه قيل لها في البداية أن الأمر سيستغرق 50 دقيقة لمساعدتها للخروج من الطائرة”.

وقالت :” أنها حجزت المساعدة قبل ثلاثة أشهر وذكرتهم قبل أسبوعين من الرحلة، ولكن رغم ذلك لم تحصل على الخدمة التي يجب أن تتمتع “.

وتابعت فيكتوريا:” لا يمكنني استخدام ذراعي أو ساقي للنزول من الطائرة، أحتاج شخصين لرفعي من مقعد الطائرة إلى كرسي الممر، وهو كرسي متحرك مصمم خصيصاً للمرور على طول الممر في الطائرة .”

والجدير بالذكر أن السيدة فيكتوريا قالت :”أن الموظفين أنزلوها من الطائرة، وتلقت اعتذاراً من إدارة المطار، إلا أنها أكدت أنها تخطط لتقديم شكوى رسمية.”