بالفيديو.. بدء التشغيل التجريبي لقطار الحرمين في المشاعر المقدسة

مكة المكرمة(صدى):

بدأ التشغيل التجريبي لقطار الحرمين في المشاعر المقدسة استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وأظهرت لقطات قطار الحرمين بعد بدأ تشغيله في المشاعر المقدسة في إطار الاستعدادات لموسم الحج، وفقا لقناة الإخبارية.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة فتحت التسجيل لموسم الحج لهذا العام للحجاج داخل المملكة منذ الجمعة المقبل، عبر موقعها الرسمي وتطبيق اعتمرنا.