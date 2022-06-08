تغيير مواعيد إشعار السكان وفصل الخدمات وأعمال الإزالة في أحياء بجدة 

جدة(صدى):

كشفت لجنة الأحياء العشوائية في جدة، عن تغيير مواعيد إشعار السكان وفصل الخدمات وأعمال الإزالة في أحياء: المنتزهات، قويزة، العدل والفضل، أم السلم وكيلو 14 الشمالي، بإجمالي مساحة تبلغ 10,513,086 مترا مربعا.

وبحسب جدول تغيير مواعيد الإشعار وفصل الخدمات والإزالة، فإنه وبحسب خطة تنفيذ إزالة الأحياء العشوائية في محافظة جدة، فإن تفاصيل الأحياء العشوائية المقترح تعديل الخطة الزمنية لإزالة الأحياء ستكون كالتالي:

1-المنتزهات: سيتم إشعار السكان في 23 يوليو، وفصل الخدمات في 6 أغسطس، والبدء في الإزالة بتاريخ 22 أغسطس، والانتهاء من أعمال الإزالة في 12 سبتمبر والانتهاء من رفع الأنقاض بتاريخ 12 ديسمبر، والمساحة 3,227,128 مترا مربعا.

2-قويزة: سيتم إشعار السكان في 14 أغسطس، وفصل الخدمات في 28 أغسطس، البدء في الإزالة بتاريخ 4 سبتمبر، والانتهاء من أعمال الإزالة في 14 سبتمبر، والانتهاء من رفع الأنقاض في 14 ديسمبر، والمساحة 1,540,332 مترا مربعا.

3- حي العدل وحي الفضل: سيتم إشعار السكان بتاريخ 27 أغسطس، وفصل الخدمات في 10 سبتمبر، والبدء في الإزالة بتاريخ 1 أكتوبر، والانتهاء من أعمال الإزالة في 22 أكتوبر، والانتهاء من رفع الأنقاض في 22 يناير 2023، والمساحة 3,865,913 مترا مربعا.

4- أم السلم وكيلو14 الشمالي: سيتم إشعار السكان في 17 سبتمبر، وفصل الخدمات في 1 أكتوبر، والبدء في الإزالة بتاريخ 15 أكتوبر، والانتهاء من أعمال الإزالة في 29 أكتوبر، والانتهاء من رفع الأنقاض في 29 يناير 2023، والمساحة 1,879,713 مترا مربعا.