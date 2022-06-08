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المرئي والمسموع تدعو للالتزام بـ 6 ضوابط في الإعلان الإلكتروني

المرئي والمسموع تدعو للالتزام بـ 6 ضوابط في الإعلان الإلكتروني
الرياض(صدى):

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، للالتزام بـ 6 ضوابط في الإعلان الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن الضوابط تشمل تجديد مزايا المنتج وهوية التاجر والسعر مع الضريبة وأجور التسليم في الإعلانات التي تعرض الأسعار.

وأشارت:”يجب المصداقية في الإعلانات وعدم الإساءة للمنتجات والأشخاص والمؤسسات والعلامات التجارية، وعدم إظهار الأشخاص أو الإشارة إليهم دون إذنهم”.

وتابعت:”يجب وضع الجدول الزمني المناسب للإعلان وفق التصنيف العمري، والتقيد بضوابط المحتوى الإعلامي”.

 

 


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