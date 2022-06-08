المرئي والمسموع تدعو للالتزام بـ 6 ضوابط في الإعلان الإلكتروني

الرياض(صدى):

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، للالتزام بـ 6 ضوابط في الإعلان الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن الضوابط تشمل تجديد مزايا المنتج وهوية التاجر والسعر مع الضريبة وأجور التسليم في الإعلانات التي تعرض الأسعار.

وأشارت:”يجب المصداقية في الإعلانات وعدم الإساءة للمنتجات والأشخاص والمؤسسات والعلامات التجارية، وعدم إظهار الأشخاص أو الإشارة إليهم دون إذنهم”.

وتابعت:”يجب وضع الجدول الزمني المناسب للإعلان وفق التصنيف العمري، والتقيد بضوابط المحتوى الإعلامي”.