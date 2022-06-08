شاهد.. حريق ضخم في غابة صنوبر بلبنان

بيروت(صدى):

يحاول الدفاع المدني بمؤازرة مروحيات من الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، إخماد حريق ضخم اندلع في أكبر غابة للصنوبر البري في شمال لبنان.

وأعلنت قيادة الجيش عبر تغريدة على تويتر أن “طوافات تابعة للجيش اللبناني تؤازرها وحدات عسكرية تساهم في عمليات إخماد الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في غابات بطرماز الضنية للحؤول دون تمدده”.

وصرح وزير البيئة ناصر ياسين أنه في حال احتياجهم المساعدة، ستبلغ بلاده الحكومة القبرصية لمساندتهم في حال تطور الحريق.

وقال ياسين: “من غير المستبعد أن يكون الحريق مفتعلاً كما يظهر في الصورة التي التقطت قبل غروب الشمس”، مناشداً “القوى الأمنية بالتحرك والقضاء بالتشدد بعقوبة من يفتعل الحرائق”.