خبير ألمانيا يحذر من دوري مرتكب في المونديال

وكالات(صدى):

قال خبير الكرة الألماني مارتن رافيلت، إن إقامة منافسات دوري كأس العالم 2022 في الشتاء سيؤدي إلى إقامة موسم مرتبك لدوري بلاده والكرة الأوروبية.

وأوضح أن الأندية الأخرى لديها كثير من اللاعبين الدوليين، كما أن منافسات المونديال ستأتي في منتصف موسم الدوري مما يعني أن جدول اللاعبين سيكون مزدحم ، وسيكون الوقت ضيق للتدريب.

ولفت إلى أن منافسات الدوري الألماني ستنطلق في أغسطس المقبل وستتوقف قبل كأس العالم بأسبوعين، على أن تستأنف في يوم 20 يناير من العام المقبل، لافتا إلى أن اللاعبين المشاركين في كأس العالم سيفتقدون لتدريبات مهمة في منتصف الموسم.