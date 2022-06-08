براءة لاعب شهير من الاعتداء على زوجته 

أبوظبي(صدى):

قضت محكمة إماراتية، ببراءة لاعب كرة شهير من الاعتداء على زوجته بالضرب، وذلك بعدما أنكر اللاعب التهمة الموجهة إليه، حيث آن العبرة في المحاكمات الجزائية هي اقتناع القاضي.

وتعود الواقعة عندما رفعت امرأة دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي، تتهم فيها زوجها لاعب كرة قدم مشهور، بالاعتداء عليها بالضرب أمام أبنائها، وتكسير أثاث المنزل، وأخذ سيارتها ومفاتيحها ورمى ملابسها خارج المنزل، ومن ثم طردها من المنزل.

يذكر أنه نشب خلاف بين الزوجين، إثر رجوع الزوجة إلى المنزل وهي في حالة سكر، حيث طالبها الزوج بضرورة احترام حرمة الأسرة ليتطور الخلاف إلى طردها من المنزل.