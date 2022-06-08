تسبب الصداع.. أخصائية تحذر من هذه الأطعمة

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الدكتورة الأمريكية شاي داتا، أخصائية طب الأعصاب، أن الامتناع عن تناول بعض الأطعمة مثل الجبنة والشوكولاتة يساعد في التخلص من الصداع.

وأكدت على ضرورة تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، و الامتناع عن الوجبات السريعة والأطعمة التي خضعت لمعالجة معمقة وذلك للحد من الصداع.

وقالت الطبيبة الأمريكية :” يجب التوقف عن تناول الجبنة والشوكولاتة للتخلص من الصداع النصفي، وكذلك الزبادي واللبن الرائب والمعجنات الحلوة والمكسرات والزيتون وفول الصويا والحمضيات والموز والأفوكادو والطماطم والبصل والذرة والصلصات والخل”

وأشارت إلى أهمية تحسين نوعية النوم باستخدام الروائح والوخز بالإبر ورياضة اليوغا إلى جانب ممارسة تمارين رياضية معتدلة، والتقليل قدر الإمكان من الحالات العصبية