وكيل الصحة يفسر سبب تراجع المجتمع عن التقيد بالإجراءات الصحية (فيديو)

الرياض(صدى):

فسر وكيل وزارة الصحة، هاني جوخدار، سبب ارتفاع حالات فيروس كورونا هذه الأيام، وذلك بالتزامن مع تخطي عدد الإصابات حاجز الألف إصابة.

وذكر أن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد سببه تراجع المجتمع عن التقيد بالإجراءات الصحية، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأكد أن وجود إصابات بأعراض بسيطة جعل البعض يعتقد أن المرض بسيط وأعراضه خفيفة، فأصبح هناك تساهل في الإجراءات الصحية.