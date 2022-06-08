تاليسكا يقترب من الرحيل عن النصر 

طلال الغامدي(صدى):

يرغب البرازيلي أندرسون تاليسكا محترف النصر، في الرحيل عن صفوف فريقه في الفترة القادمة وذلك بعد موسم شاق قضاه مع النصر.

وكان البرازيلي تاليسكا انضم إلى النصر في صيف العام الماضي 2021 حيث وقع عقداً مدته ثلاث سنوات، أي يمتد حتى 30 يونيو 2024.

وشارك البرازيلي تاليسكا في 31 مباراة مع النصر بكافة المسابقات منذ قدومه، حيث ساهم خلالها بتسجيل 24 هدفاً حيث أحرز 20 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة.