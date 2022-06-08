تاليسكا يقترب من الرحيل عن النصر
يرغب البرازيلي أندرسون تاليسكا محترف النصر، في الرحيل عن صفوف فريقه في الفترة القادمة وذلك بعد موسم شاق قضاه مع النصر.
وكان البرازيلي تاليسكا انضم إلى النصر في صيف العام الماضي 2021 حيث وقع عقداً مدته ثلاث سنوات، أي يمتد حتى 30 يونيو 2024.
وشارك البرازيلي تاليسكا في 31 مباراة مع النصر بكافة المسابقات منذ قدومه، حيث ساهم خلالها بتسجيل 24 هدفاً حيث أحرز 20 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة.
،،،[ عدد التعليقات: 4180 ] نشر منذ 10 دقائق
وتم دعسة من قبل الزعيم في أكثر من مناسبة واخراجة هو وفريقة الفقير من ثلاث بطولات كان اشدها الخروج المذل من نصف نهائي دوري ابطال آسيا،،، ها ها ها ها ها انا فقراوي قرنبعاوي وعلى الآسيوية ماني قاوي،، الآسيوية صعبة قوية