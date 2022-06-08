الروساء : المغرب ثاني دولة عربية مستفيدة من خدمات مبادرة طريق مكة بعد تونس (فيديو)

مكة المكرمة(صدى):

‏أوضح متحدث الطيران المدني إبراهيم الروساء أن المغرب ثاني دولة عربية مستفيدة من خدمات مبادرة طريق مكة بعد تونس.

وقال الروساء:” تم تنفيذ مبادرة طريق مكة في النسخة الأولى والتي تشمل دولتين، ماليزيا وإندونيسيا، بينما في موسم الحج ١٤٤٠ كان خمس دول بينهم تونس وافغانستان وبنحلاديش”.

وأضاف “وضعنا خطط متكاملة الجهود للعمل على أن تكون رحلة الحج رحلة ميسرة، بحيث تكون إجراءات الحج دائما تخدم الحجاج وتتمتع بالمرونة والسهولة، ”

فيديو | متحدث الطيران المدني إبراهيم الروساء: وضعنا خططا لتفادي أي مشكلة خلال موسم #الحج#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/BIU2QujyWt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2022