شاهد.. مختص: على الشركة تعويض الموظف بنصف راتب عن كل سنة حال إنهاء العقد

الرياض(صدى):

قال المختص في الموارد البشرية هشام السليمان، على استغلال بعض المؤسسات والشركات لفترة التجربة التي يخضع لها الموظف للاستفادة منه ثم إنهاء خدماته، قائلًا:” لا توجد إمكانية لوقف ذلك”.

وأوضح هشام السليمان، أن فترة الـ١٨٠ يومًا قد وضعت لاختبار الشركة أمام الموظف ولاختبار الموظف أمام الشركة، ولا توجد أي آلية واضحة من النظام لاعتمادها.

وأشار إلى أنه في حال أنهت الشركة عقد الموظف فعليها تعويضه بنصف راتب عن كل سنة، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة.