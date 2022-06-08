المولد يتحرك ضد قرار إيقافه

ماجد محمد(صدى):

جدد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، مساعيه من أجل إلغاء قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإيقاف اللاعب لمدة 18 شهراً بعد ثبوت تناوله مواد محظورة.

وتقدم جراح الظفيري وكيل أعمال فهد المولد باستئناف رسمي، أمام مركز التحكيم الرياضي ضد قرار لجنة الرقابة على المنشطات، وفقا لـ”المدينة”.

يذكر أن وكيل لاعب الاتحاد أكد أنه التزم بالفترة التي يمنحها القانون للاستئناف على قرار لجنة الرقابة على المنشطات، والتي تصل 21 يوماً من تاريخ صدور القرار.