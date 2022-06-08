شاهد.. امرأة خمسينية تقطع الربع الخالي

أميرة خالد(صدى):

روت سيدة خمسينية والتي تعد ‏أول امرأة عربية ستقطع الربع الخالي؛ قصة إصرار وتحدي ونجاح، بعدما أثبتت أن العمر ليس عائقاً وأصبحت عدّاءة مسارات جبلية وصحراء.

وقالت أميمة محمد عدّاءة مسارات جبلية وصحراء : ابتديت التفت لنفسي وجسمي بعد الأربعين، حيث كنت قبل الأربعين كسلانة ودائما بي خمول وكنت لا أهتم بنفسي إطلاقا غير أن وزني كان زائدا كثيراً وكنت لا استطيع التنفس أو القيام بالنشاطات” لافتة إلى أن أطول مسافة قطعتها كانت ٥٠ كيلو متر في الصحراء وكذلك الجبل.

وأضافت” أنصح المرأة بأن تهتم وتتعرف على نفسها والأمر ليس له علاقة بسن معين، التعرف على ذات أمر مهم جدا كما أنصح بضرورة الابتعاد عن أي مؤثرات أو أجهزة أثناء الخلو بالنفس، اجلسي مع نفسك ٤ ساعات اكتشفيها وتعرفي عليها بعيدا عن أي ضغوطات او مؤثرات خارجية، وحاولي الغوص داخل نفسك “.