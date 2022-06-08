مدرسة الإمام أحمد بن حنبل تحتفي بالمتقاعدين

عبدالله محسن الغامدي(صدى):

أقامت مدرسة الإمام أحمد بن حنبل الإبتدائية والمتوسطة بتعليم المخواة مكتب غامد الزناد بمشاركة نخبة من المعلمين من المدارس المختلفة من زملاء المحتفى بهم الاستاذ احمد حبيش والاستاذ علي حمدان.

وبدأ حفل التكريم بعد صلاة المغرب بقصر الصبحي بغامد الزناد ، حيث قدم للحفل الطالب عبدالرحمن أحمد معيض وألقى مدير المدرسة الاستاذ علي موسى كلمة ترحيبية، ثم كلمة للاستاذ محمد أحمد غانم المشرف التربوي بتعليم المخواة سابقاً .

كما شهد الحفل كلمة قدمها المحتفى بهم الاستاذ أحمد حبيش الغامدي الذى قضى في أروقة التعليم 39 عام مربياً مخلصاً.

يذكر أن الحفل شهد تقديم الهدايا والدروع للمحتفى بهم، فضلا عن إقامة عرضه بهذه المناسبة وشارك الحضور المحتفى بهم بهذه المناسبة الغالية.