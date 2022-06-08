اعتماد شواحن موحدة “USB-C” لجميع الهواتف والأجهزة الإلكترونية

وكالات(صدى):

اعتمد الاتحاد الأوروبي، استخدام كل الهواتف والأجهزة الإلكترونية لمنفذ من نوع USB-C، وذلك بحلول عام 2024، الأمر الذي سيضطر شركة آبل لتغيير المنفذ الخاص بها، في دول الاتحاد الـ 27.

وتستخدم هواتف آبل موصل “Lightning”، بينما تستخدم الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد موصلات USB-C، فيما يعتزم الاتحاد الأوروبي اختيار شاحن واحد بهدف تقليل النفايات الإلكترونية.

فيما انتقدت شركة آبل هذا الابتكار، مبينة أنه سيحد من من الابتكار ويضر المستهلكين، بينما أشار الاتحاد أن أجهزة الشحن المهملة تمثل 11 ألف طن من النفايات الإلكترونية في أوروبا كل عام.