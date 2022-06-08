بالفيديو.. مختص تربوي: لا يترك الحبل على الغارب عند استدعاء معلم خصوصي

الرياض(صدى):

شدد المختص التربوي عماد الشريف على ضرورة أن يتواجد الآباء مع أبنائهم أثناء الدراسة حتى عند استدعاء معلم خصوصي.

وتابع “الشريف” :”لا يترك الحبل على الغارب عند استدعاء معلم خصوصي، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأكد على ضرورة أن يهتم أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم في الدراسة، مضيفا أن وجودهم بجوار أبنائهم يمنح الأبناء الشعور بالراحة والاطمئنان، مشددا على الوالدين التشجيع والتحفيز مع طفلهم العنيد.