النصر يصدر توضيحًا بشأن التزاماته المالية

نواف السالم(صدى):

أصدر نادي النصر توضيحا بشأن التزاماته المالية، وذلك بعدما كشفت لجنة الكفاءة المالية مساء اليوم عن الالتزامات المالية واجبة السداد على الأندية.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر، الوليد المهيدب، إن المبلغ الفعلي المتبقي للحصول على شهادة الكفاءة المالية هو 27,104,000 ريال، وذلك بعد خصم التالي 3,400,000 سددت في 1 يونيو 2022، و5,625,000 قضايا منظورة لم يصدر بها حكم نهائي.

وأكد أنه سيتم التواصل مع اللجنة لتزويدهم بالمستندات المؤيدة لذلك، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع “تويتر”.

يذكر أن لجنة الكفاءة المالية أصدرت الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس المقبل لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.