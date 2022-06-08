أخصائية تكشف عن فوائد العصفر لمرضى القولون العصبي

أميرة خالد(صدى):

كشفت أخصائية التغذية ميرنا الفتاع أن العصفر له فوائد كبيرة لمتلازمة القولون العصبي، حيث يساعد في إرخاء الأعصاب وتحفيز مستويات الهرمونات في الجسم

وأشارت إلى أن العصفر يعمل على تقليل أعراض القولون العصبي وكذلك التخلص من الغازات والانتفاخات المصاحبة للمرض.

وأكدت أنه يلعب دوراً هاما في تحسين الهضم والتخلص من السموم في الجسم، فضلاً عن أهميته في دعم المناعة وخفض مستويات الكوليسترول الضار وفقدان الوزن، مبينة أنه يحافظ على صحة الشعر والجلد وتحسين الحالة المزاجية.