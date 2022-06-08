الحج تحذر من الانسياق خلف أشخاص يدعون تقديم خدمات الحج بأسعار زهيدة

مكة المكرمة(صدى):

حذرت وزارة الحج والعمرة من الانسياق خلف الأشخاص الذين يدعون تقديم خدمات الحجّ للمواطنين والمقيمين بأسعار زهيدة، ويطلبون تحويلات ماليّة ومعلومات شخصيّة.

وشددت على ضرورة الحذر من عمليات الاحتيال التي تطلب تحـويـل أمـوال لحـسـابات شخصية، وإعطاء بيانات شخصية وأرقـام سـرية.

كما شددت على عدم الوثوق بمجهولين للتسجيل في الحج، علما أن التقديم للحج للمواطنين والمقيمين من داخـل المملكة عن طريق تطبيق اعتمرنا، أو عبر موقع من هنا.