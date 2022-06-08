موديرنا تعلن عن نتائج واعدة للقاح معدل ضد متحور أوميكرون
كشفت شركة موديرنا الأمريكية اليوم الأربعاء، عن النتائج الواعدة للنسخة المعدلة من لقاحها الذي يستهدف أوميكرون.
وقالت أن جرعة معززة مقدارها 50 ميكروغراماً نتج عنها استجابة أكبر للأجسام المضادة ضد متحور أوميكرون بعد شهر من تلقيها مقارنة باللقاح الأصلي.
وأشارت الشركة إلى أن النسخة الجديدة التي أطلق عليها mRNA-1273.214، هي لقاح يسمى “ثنائي التكافؤ”، يستهدف السلالة الأولية للفيروس.
وأفادت بأن الجرعة المعززة عملت على زيادة الأجسام المضادة ضد أوميكرون 8 مرات مقارنة بما كانت عليه في اللقاح الأساسي.
ولفتت إلى أن الأعراض الجانبية لهذه النسخة مماثلة لتلك الناتجة عن اللقاح الأصلي، مشيرة إلى أن 437 مشاركاً في هذه التجارب تحملوها.
لا أبحث عن العلو ولا النزول[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 43 دقيقة
لا يوجد لكورونا علاج نهائياً أخذوا الكلام مني ولا لجدري القردة علاج ومن يريد أن يجعل الطب إقتصاد واعد عليه أن لا ينشر الأمراض أولاً ثانياً سنشتري جميع العلاجات حتى لو لم نستخدمها فقط لزيادة ربح الشركات ويكون الطب إقتصاد واعد حتى لو لم تصيبنا أمراض وحتى لا يزيد عدد الأمراض والمفروض أننا نشتري العلاجات لأمراضنا ويكون العلاج يعالج المرض فعلاً لكن لزيادة ربحية القطاع الطبي وجعله إقتصاد واعد وليس ريعي سنشتري الأدوية والعلاجات ونضعها في صيدلية في بيوتنا حتى لو لم نستخدمها ونرجوا من السعودية أن تجعل الطب هو القطاع الثاني بعد النفط والغاز ونبارك للسعودية البحث عن علاج للشيخوخة ويكون العقار سعودي ويعالج الشيخوخة وسأشتري العلاج لو كان موجود لزيادة الربحية حتى لو لم يعالج الشيخوخة فعلاً