موديرنا تعلن عن نتائج واعدة للقاح معدل ضد متحور أوميكرون

واشنطن(صدى):

كشفت شركة موديرنا الأمريكية اليوم الأربعاء، عن النتائج الواعدة للنسخة المعدلة من لقاحها الذي يستهدف أوميكرون.

وقالت أن جرعة معززة مقدارها 50 ميكروغراماً نتج عنها استجابة أكبر للأجسام المضادة ضد متحور أوميكرون بعد شهر من تلقيها مقارنة باللقاح الأصلي.

وأشارت الشركة إلى أن النسخة الجديدة التي أطلق عليها mRNA-1273.214، هي لقاح يسمى “ثنائي التكافؤ”، يستهدف السلالة الأولية للفيروس.

وأفادت بأن الجرعة المعززة عملت على زيادة الأجسام المضادة ضد أوميكرون 8 مرات مقارنة بما كانت عليه في اللقاح الأساسي.

ولفتت إلى أن الأعراض الجانبية لهذه النسخة مماثلة لتلك الناتجة عن اللقاح الأصلي، مشيرة إلى أن 437 مشاركاً في هذه التجارب تحملوها.