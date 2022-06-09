تعليق رئيس الهلال على بيان لجنة الكفاءة المالية

نواف السالم(صدى):

علق رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل على بيان لجنة الكفاءة المالية بخصوص الإلتزامات المستحقة على أندية دوري المحترفين.

وقال ابن نافل: وفاء الهلال بكافة التزاماته التعاقدية والمالية، واستمراره طرفًا ثابتًا في المنافسة على الألقاب وفي كل الألعاب، هما المكانة التي نبذل قصارى جهدنا ليستمر الكيان فيهما.. شكرًا لزملائي وزميلاتي وأبطالنا.

يذكر أن لجنة الكفاءة المالية، أعلنت أن أندية الهلال والفيصلي والفتح وأبها في القائمة دون أي التزمات مالية واجبة الوفاء.