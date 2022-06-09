الشمراني: النصر يرفض الصلح..والبكيري: التقط أنفاسك يا ابو محمد

طلال الغامدي(صدى):

علق الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني على رفض إدارة النصر الصلح مع الاتحاد بخصوص قضية اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال أحمد الشمراني: النصر يرفض الصلح، ليرد عليه الإعلامي محمد البكيري بقوله: كيان النصر ورجاله ليسوا ملزمين، وكيان الاتحاد ورجاله لم يطلبوا ذلك، القانون هو الفاصل بينهما، التقط أنفاسك يابو محمد.

وكانت تقارير كشفت أن هناك محاولات قوية للصلح بين ناديي الاتحاد والنصر من جانب بعض الوسطاء لإنهاء الأزمة في قضية اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله.

يذكر أن إدارة نادي النصر أصدرت بيانا في 28 مارس، اتهمت مباشرة حامد البلوي، المدير التنفيذي في نادي الاتحاد، بالتحريض والتفاوض مع عبد الرزاق حمدالله أثناء وجوده مع النصر، موضحة أن لديها أدلة تتضمن تسجيلات صوتية تعود إلى إداريين في الاتحاد في أثناء مفاوضاتهم مع اللاعب.