سياسي عراقي يطلب تحويل جامع لمتحف

بغداد(صدى):

فتح السياسي العراقي جوزيف صليوا، النار على نفسه، بعد مطالبته بتحويل جامع النبي يونس إلى متحف، مبررا ذلك وجود آثار آشورية ومسيحية تحت المسجد.

وطالب صليوا، بتحويل الجامع الأثري إلى متحف، لوجود آثار آشورية، وكنيس يهود، وكنيسة للمسيحيين، كما اتهم سكان الموصل بدعم تنظيم داعش الإرهابي.

ويعتبر جامع النبي يونس من مساجد العراق التاريخية الأثرية، يقع على السفح الغربي من تل التوبة، أو تل النبي يونس في الموصل.

وأعرب أهالي الموصل عن غضبهم، مطالبين بمحاسبة السياسي جوزيف صليوا على دعوته، في حين رفع نواب من المحافظة دعوى قضائية ضده.