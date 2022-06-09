فضيحة في حمام سيدات بمطعم شهير

القاهرة(صدى):

شهد أحد المطاعم الشهيرة في مصر، فضيحة تصوير بحمام السيدات، من قبل أحد العاملين بالمكان والذي تعمد ترك جواله داخل الحمام على وضع التصوير.

وكانت سيدة في مطعم ماكدونالدز، قد عثرت على جوال العامل داخل الحمام، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة، التي ألقت القبض على العامل.

وبفحص الهاتف عثر على أكثر من 75 مقطع فيديو لتصوير مناطق حساسة في السيدات في أثناء ترددهم علي دورات المياه.

قررت النيابة المصرية إخلاء سبيل مدير مطعم “ماكدونالدز” بالساحل الشمالي، على ذمة التحقيق في واقعة تصوير السيدات بحمامات المطعم.

وأصدرت النيابة قرارها بسجن العامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصوير السيدات داخل حمامات المطعم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.