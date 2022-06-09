السيرة الذاتية لشيلا الرويلي أول سعودية تٌعين بمجلس إدارة البنك المركزي

عادل الحربي(صدى):

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي السعودي من غير موظفي الحكومة.

وورد من بين الأسماء شيلا بنت عذيب الرويلي، لتصبح أول امرأة سعودية يتم تعيينها في مجلس إدارة البنك المركزي.

وحصلت الرويلي على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فيصل، وشهادتي ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، وكذلك من كلية سلون لإدارة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتقنية.

واختِيرت الرويلي، ضمن قائمة لأكثر 25 امرأة تأثيراً في قطاع الطاقة لعام 2021م من قبل مؤسسة هارت إنيرجي، والتي ركزت على النساء اللاتي أحدثن علامة فارقة في هذا القطاع عالمياً.

وقدمت منذ انضمامها إلى أرامكو عام 1998، العديد من المشاريع المهمة والتي تضمنت إنشاء شركة وصاية الشركة المسؤولة عن استثمارات الشركة لمعاشات التقاعد.