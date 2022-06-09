فيديو..شرطي أمريكي يسحل امرأة اعترضت موكب بايدن

واشنطن(صدى):

في مشهد أثار العديد من ردود الفعل، أقدم شرطي أمريكي على سحل امرأة وطرحها أرضا، بعدما حاولت الاقتراب من موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكانت السيدة قد اقتربت من سيارة الرئيس الامريكي، بيدها مايكروفون تقوم بالصراخ من خلاله، إلا أن شرطي أمريكي، باغتها وألقى القبض عليها وطرحها أرضًا.

ووثق مقطع فيديو قيام الشرطي بضرب السيدة، ولطمها على وجهها بشكل عنيف، في محاولة للسيطرة عليها.