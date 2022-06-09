بالفيديو.. أم لـ 9 توأم تروي قصة معاناتها

مليكة فؤاد(صدى):

أوضحت الأم لـ 9 توأم في المغرب، أن بناتها الخمس والأولاد الأربعة مشغولة هي وزوجها على مدار الساعة، لتنفيذ احتياجاتهم ، حيث يقمون بتغير 45 حفاضًا يوميًا ويستهلكون 15 كجم من الحليب الإصطناعي أسبوعيًا.

وقالت حليمة البالغة من العمر 27 عامًا:” أنها حاولت إرضاع أطفالها في البداية عندما كانت في المستشفى في الدار البيضاء “.

وأفادت حليمة بأنها من المدهش الآن أن ترى أطفالها بصحة جيدة، لافتة إلى أن البداية كانت صعبة لأنها كانت سابقة لأوانها.

وأضافت :” أطفالي لا ينامون في نفس الوقت، ينام البعض بعد ذلك بقليل عندما يستيقظ الآخرون”، مُشيرة إلى أن الرضاعة الطبيعية ليست سهلة.