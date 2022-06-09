طرق مهمة ومدهشة لعلاج الإجهاد الحراري بسرعة

أميرة خالد(صدى):

يتصدر الإجهاد الحراري في مقدمة الأمراض المرتبطة بفصل الصيف حيث أنها من أكثر الأمراض شيوعًا، ويؤدي إلى فقدان الوعى، وإذا لم يتم علاجه سريعًا ستتعرض حياة الشخص للموت على الفور، لذلك إليك طرق علاج الإجهاد الحراري:

– الوقوف في مكان بارد والدخول في مبنى مزود بمكيف هواء هو أفضل حل، ولكن على أقل اذهب إلى بقعة مظللة أو اجلس أمام مروحة أولاً .

– ومن ثم استرح على ظهرك مع رفع الساقين لمستوى أعلى من مستوى القلب، تعد هذه من أهم الإسعافات .

– تناول سوائل باردة والتزم بشرب الماء أو المشروبات الرياضية .

– ضرورة عدم تتناول أي مشروبات كحولية، حيث إنها تساهم في حدوث جفاف وزيادة أعراض الإجهاد الحراري .

– تخفيف الملابس قدر الإمكان انزع أي ملابس غير ضرورية ترتديها.

– اغطس في حمام بارد أو ضع مناشف منقوعة في مياه باردة على بشرتك .