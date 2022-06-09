عبدالعزيز الزلال : الهلال لا يعطّل قبل المدارس ( فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال، أن نادي الهلال يتجاوز الأندية بالمشاركات، كما أنه نافس على جميع البطولات، لافتًا أن الهلال يحضر اللاعبين لأن مشاركاته كثيرة، قائلاً :” الهلال لا يعطّل قبل المدارس.”

وأضاف عبدالعزيز الزلال خلال مداخلة على “برنامج الحصاد الرياضي”:” الهلال ينافس محليًا وخارجيًا حتى آخر يوم في آخر جلسة”، مُشيرًا إلى أن لاعبين الهلال أول المشاركين مع النادي في الموسم مع المنتخب خارجيًا ومحليًا.”

وأوضح الزلال أنه لتلك المنافسة القوية والمشاركات، فالهلال يحتاج، لاعبين داخل الملعب مميزين، للاستمرار في القمة والمنافسة .