شاهد.. مواصفات السيارة الصينية JAC JS4

أميرة خالد(صدى):

كشف وكلاء شركة JAC الصينية عن نية الشركة لتوسيع سوق مبيعات سيارة js4 المتطورة والاقتصادية في استهلاك الوقود.

وتتمتع السيارة بهيكل كروس أوفر انسيابي مدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، وتمّيزت بشكل المصابيح وكشافات الضباب المثبتة على واجهتها الأمامية.

وتتسم السيارة أيضًا بهيكل بطول 4 أمتار و41 سنتيمترا، بعرض 180 سم، وارتفاع 166 سم، أما قمرتها فجهزت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي يمكن التحكم بوضعياتها كهربائيا.

كما تخلو واجهة القيادة في هذه المركبة من الأزرار التقليدية واستعيض عن الأزرار بلوحة لمسية متطورة، كما ثبتت أمام السائق شاشة تعمل كلوحة عادات رقمية.

كما تتمتع JAC JS4 بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وعلى نظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام الحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.

كما تعمل تلك المركبة بمحركات بنزين توربينة بسعة 1.5 ليتر بعزم 136 حصانا، وعلب سرعة مكيانيكية وعلب أوتوماتكية بسبع سرعات.