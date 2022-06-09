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شركة مدارس المنهاج الأهلية (بنين) توفر وظائف شاغرة

شركة مدارس المنهاج الأهلية (بنين) توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مدارس المنهاج الأهلية (بنين) بمدينة الرياض، عن إتاحة وظائف تعليمية (معلم) في عدة تخصصات.

وأوضحت الشركة أن التخصصات المطلوبة هي:

اللغة العربية.
الرياضيات.
العلوم .
اللغة الإنجليزية.
الفيزياء.
الكيمياء.
الاجتماعيات.
الحاسب الآلي.

وأفادت بأن الشروط المطلوبة هي :

– مؤهل بكالوريوس تربوي.
– تقدير (جيد) كحد أدنى.
– خبرة في مجال العمل التعليمي.

وقالت: “أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م.”

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى التخصص في عنوان البريد):[email protected]

 


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