شركة مدارس المنهاج الأهلية (بنين) توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة مدارس المنهاج الأهلية (بنين) بمدينة الرياض، عن إتاحة وظائف تعليمية (معلم) في عدة تخصصات.
وأوضحت الشركة أن التخصصات المطلوبة هي:
اللغة العربية.
الرياضيات.
العلوم .
اللغة الإنجليزية.
الفيزياء.
الكيمياء.
الاجتماعيات.
الحاسب الآلي.
وأفادت بأن الشروط المطلوبة هي :
– مؤهل بكالوريوس تربوي.
– تقدير (جيد) كحد أدنى.
– خبرة في مجال العمل التعليمي.
وقالت: “أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م.”
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى التخصص في عنوان البريد):[email protected]
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