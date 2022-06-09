وزارة الدفاع تفتح باب التسجيل للخريجين للالتحاق في الخدمة العسكرية

فاطمة المالكي(صدى):

‏‏كشفت وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1444/1443هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس)؛ للالتحاق في الخدمة العسكرية، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون سبق أن أنسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

3- أن لا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس عن (27 عاماً لجميع التخصصات) و (30 عاماً للأطباء تخصص “طبيب عام / جراحة”,”طبيب اسنان”) عند بداية العام الدراسي.

4- التخصصات (التخصصات الهندسية، تخصصات الحاسب الآلي، التخصصات الإدارية، التخصصات الطبية، التخصصات الشرعية)، وأخرى.

5- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن (جيد).

6- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.

7- ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن (حسب الجدول الطبي).

8- أن يكون غير متزوج من امرأة أجنبية.

9- أن يكون الطالب حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية و ذلك في جميع التخصصات الطبية و الصحية.

10- أن يكون قد أنهى فترة الامتياز وذلك للتخصصات الطبية.

11- أن يجتاز جميع إجراءات القبول (المقابلة الشخصية , الكشف الطبي , التزكية الأمنية …إلخ).

12- أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض أخرى معدية.

13- لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م، من خلال رابط الموقع.