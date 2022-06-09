هل يجوز ذبح عقيقة الولد في وقتين مختلفين شاة في كل مرة؟.. الخثلان يُجيب
أوضح الشيخ سعد الخثلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الأمام، حكم ذبح عقيقة الولد في وقتين مختلفين أي شاة في كل مرة.
وقال “الخثلان” في حديثه: “الأفضل أن تذبح العقيقتان في يوم واحد لأن هذا هو الوراث في الأحاديث ولو أراد الإنسان أن يفرق بين الاثنين فلا بأس بهذا”.
وأضاف: “ليس هناك ما يمنع ذلك في الشرع لأن المقصود هو أن تذبح 2 شاة عن الإبن شكرآ لنعمة الله عز وجل على أن وهبه هذا الأبن”، وذلك بحسب قناة “الرسالة”.
هل يجوز ذبح عقيقة الولد في وقتين مختلفين شاة في كل مرة؟
– الشيخ د. سعد الخثلان @saad_alkhathlanhttps://t.co/sUAcHM99Bs#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/NnRySPdehT
— قناة الرسالة (@alresalahnet) June 8, 2022
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