هل يجوز ذبح عقيقة الولد في وقتين مختلفين شاة في كل مرة؟.. الخثلان يُجيب

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الأمام، حكم ذبح عقيقة الولد في وقتين مختلفين أي شاة في كل مرة.

وقال “الخثلان” في حديثه: “الأفضل أن تذبح العقيقتان في يوم واحد لأن هذا هو الوراث في الأحاديث ولو أراد الإنسان أن يفرق بين الاثنين فلا بأس بهذا”.

وأضاف: “ليس هناك ما يمنع ذلك في الشرع لأن المقصود هو أن تذبح 2 شاة عن الإبن شكرآ لنعمة الله عز وجل على أن وهبه هذا الأبن”، وذلك بحسب قناة “الرسالة”.