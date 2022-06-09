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أب يعفو عن قاتل ابنه ويرفض العوض بملايين (فيديو)

أب يعفو عن قاتل ابنه ويرفض العوض بملايين (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

أوضح مواطن سبب عفوه عن قاتل ابنه لوجه الله، لافتًا إلى حقيقة قبول “الدية”

وقال المواطن خلال مداخلة على ” برنامج “الراصد ”: أهل القاتل ما قدموا لي شيء لو قدموا لي ملايين ما قبلتها”.

وأفاد بأن هذا الشيء لوجه الله، مُشيرًا إلى أنه يجب على الناس أن يتوجهوا إلى ما عند الله ويتركوا ما عند الناس.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 41 دقيقة

الله يجزاه خير ويرحم بنته رحمة واسعه

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