بالفيديو.. انهيار جسر معلق أثناء مرور عدد من المسئولين عليه
وثق مقطع فيديو لانهيار جسر معلق فى مدينة كويرنافاكا المكسيكية فجأة أثناء مرور عدد من المسئولين بالمدينة، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص، بإصابات خطيرة عدا شخص واحد.
ويبين الفيديو انهيار الجسر أثناء مرور عدد من المسئولين مدينة كويرنافاكا المكسيكية، خلال حفل افتتاح الجسر المُعلق.
والجدير بالذكر أن السائح الوحيد الذي لم يصب هو من تسبب في سقوطه، لأنه كان قفز عدة مرات على الجسر يرتدي الأسود.
سقوط 25 شخص بعد انهيار جسر مخصص للمشاه في المكسيك، أصيب جميعهم عدا شخص واحد، 8 إصاباتهم خطرة.
حسب الخبر فإن السائح الوحيد الذي الذي لم يصب هو من تسبب في سقوطه لأنه كان قفز عدة مرات على الجسر (يرتدي الأسود).pic.twitter.com/PUFYnKOjSp
— إياد الحمود (@Eyaaaad) June 9, 2022
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