بالفيديو.. انهيار جسر معلق أثناء مرور عدد من المسئولين عليه

وكالات(صدى):

وثق مقطع فيديو لانهيار جسر معلق فى مدينة كويرنافاكا المكسيكية فجأة أثناء مرور عدد من المسئولين بالمدينة، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص، بإصابات خطيرة عدا شخص واحد.

ويبين الفيديو انهيار الجسر أثناء مرور عدد من المسئولين مدينة كويرنافاكا المكسيكية، خلال حفل افتتاح الجسر المُعلق.

والجدير بالذكر أن السائح الوحيد الذي لم يصب هو من تسبب في سقوطه، لأنه كان قفز عدة مرات على الجسر يرتدي الأسود.