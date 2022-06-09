أمريكي مصاب بجدري القرود يهرب من مستشفى في المكسيك لخارج البلاد

مكسيكو(صدى):

أكدت السلطات الصحية المكسيكية أمس الأربعاء أن أمريكي ظهرت عليه أعراض جدري القرود فر من مستشفى مدينة سياحية بالمكسيك، حيث كان يخضع للعلاج وغادر البلاد

وأفادت وزارة الصحة بأن الرجل البالغ من العمر 48 عاماً، فر من المستشفى في بويرتو فالارتا على ساحل المحيط الهادئ.

وقالت وزارة الصحة نهاية الأسبوع الماضي:” أن الطاقم الطبي أبلغه بضرورة إجراء فحص جدري القردة والبقاء في العزل.”

وأوضحت أنه أنه عندما أدخل إلى المستشفى، ظهرت عليه أعراض، سعال وقشعريرة وآلام في العضلات وطفح جلدي على الوجه والرقبة.

وأضافت :” بعد فراره توجه المصاب إلى الفندق الذي كان يقيم فيه مع شخص آخر واستقل طائرة من بويرتو فالارتا في الرابع من يونيو، قبل أن تتمكن السلطات من تحديد مكانه”، لافتة إلى أن خلال إقامته في المكسيك، حضر حفلات في ناد ليلي في مدينة خاليسكو السياحية.

والجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، الأربعاء إن خطر انتشار فيروس جدري القردة خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض حقيقي، مع تسجيل ألف اصابة بالفعل.