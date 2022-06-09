حفار قبور يروي مشاهد مروعة عن تعذيب النظام السوري للأطفال والمدنيين

دمشق(صدى):

روى حفار القبور السوري جرائم ارتكها النظام السوري بحق آلاف المدنيين، بما في ذلك إلقاء آلاف الجثث من بينهم أطفال في مقابر جماعية بعد تعذيبهم.

وقال حفار القبور في شهادته أمام أعضاء مجلس الشيوخ عن جرائم النظام السوري، بوجود 3 شاحنات مبرّدة تحمل كل واحدة منها بين 300 و600 جثة.

وذكر حفار القبور أن تلك الجثث تعرضت للتعذيب حتى الموت، وكان أحد ضباط النظام سابقًا حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.

ويوجد بين تلك الجثث عشرات الأطفال الذين قضوا تحت التعذيب، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن شهادة حفار القبور

وأكد حفار القبور أن أكثر من 6000 جثة بعضها يحمل آثار التعذيب والتي وثّقها الضابط السابق بعد فراره من سوريا عام 2013.