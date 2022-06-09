انستغرام يتيح خاصية تثبيت المنشورات

وكالات(صدى):

أعلنت منصة انستغرام عن تفعيل خاصية تثبيت المنشورات على الحسابات الخاصة للمستخدمين، والتي ستتيح تثبيت ما يصل لثلاث منشورات من صورة ومقاطع الفيديو القصيرة.

وتكون تلك المنشورات في صدارة الحسابات الخاصة للمستخدمين، لتظهر لزوار حساباتهم قبل أي منشورات أخرى، حيث تشبه الخاصية المتاحة في منصات “تيك توك” و”تويتر” أيضا.

وتسمح للمستخدمين بإبراز منشوارتهم المفضلة باستمرار، ويمكن تفعيل الخاصية من خلال الخطوات التالية:

– الضغط على النقاط الثلاث التي تظهر أعلى يمين الشاشة بعد تحديد منشور بعينه.

– الضغط على خيار التثبيت Pin to your profile.