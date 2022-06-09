انستغرام يتيح خاصية تثبيت المنشورات
أعلنت منصة انستغرام عن تفعيل خاصية تثبيت المنشورات على الحسابات الخاصة للمستخدمين، والتي ستتيح تثبيت ما يصل لثلاث منشورات من صورة ومقاطع الفيديو القصيرة.
وتكون تلك المنشورات في صدارة الحسابات الخاصة للمستخدمين، لتظهر لزوار حساباتهم قبل أي منشورات أخرى، حيث تشبه الخاصية المتاحة في منصات “تيك توك” و”تويتر” أيضا.
وتسمح للمستخدمين بإبراز منشوارتهم المفضلة باستمرار، ويمكن تفعيل الخاصية من خلال الخطوات التالية:
– الضغط على النقاط الثلاث التي تظهر أعلى يمين الشاشة بعد تحديد منشور بعينه.
– الضغط على خيار التثبيت Pin to your profile.
لا أبحث عن العلو ولا النزول[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ ساعة واحدة
افضل وسيلة للهروب من المشكلة هي إتهام الناس وإبتزازهم الحكومة السعودية عندما رأتني لم أتزوج وعدد أفراد أسرتي قليل ولا أملك وظيفة ذهبت تهددني بالغرامات بسبب التعداد السكاني ولا تعلم هذه الحكومة الخبيثة أني لن أدفع لها ولا ريال مهما غرمتني من أموال وسأحول أموالي لسويسرا مباشرة ولن تكسب منها شيئاً وسأعيش في الخارج للأبد وطز في العنوز واللي خلف العنوز واحد ورى الثاني صلب عراقيين إرهابيين مالهم أصل