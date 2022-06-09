ميسي يشارك في عالم التمثيل كضيف خاص

وكالات(صدى):

أكدت تقارير صحفية بدخول الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، في عالم التمثيل من خلال التلفزيون الوطني ببلاده.

ويُشار إلى أن ميسي شارك في الجزء الثاني من مسلسل “الحُماة”، والذي تم تصويره في مواقع مختلفة، في كل من العاصمة الفرنسية باريس والأرجنتينية بوينس آيرس.

ويروي الجزء الثاني من المسلسل قصة ثلاثة وكلاء لاعبين يواجهون تهديدات غير متوقعة لأعمالهم، وشارك ميسي كضيف خاص في هذا العمل، الذي من المقرر أن يتم بثه عام 2023.

والجدير بالذكر أن هذه الأنباء ظهرت عقب خماسية ليو التي قادت المنتخب الأرجنتيني، للفوز على نظيره منتخب إستونيا 5 – صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الأحد بملعب السادار في إسبانيا.