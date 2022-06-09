أحمد الشمراني: ماجد النفيعي تفاجأ بمسؤوليات تضامنية على إدارات سابقة ملزمة منه ( فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

أوضح الناقد الرياضي أحمد الشمراني، أن هناك مشكلة وهي المسؤولية التضامنية، لافتًا أنه عندما يأتي رئيسًا لنادي ويتم التوقيع عليه، يتم التوقيع أيضًا على فترتة.

وقال الشمراني خلال مداخلة على برنامج ” المنتصف” :” أن فترة ماجد النفيعي تكون من أول يوم دخل فيه النادي ووقع المسؤولية التي تخصه، وهو مطالب بها حتى يغادر النادي.”

وأفاد أحمد الشمراني بأن ” النفيعي ” تفاجأ أن هناك مسؤولية تضامنية على إدارات سابقة هو من يجب أن يسددها.

وطالب وزارة الرياضة أن تضع حل لهذا الأمر وأن تطبق القرار كما هو، وتلتزم بلوائح الأندية والقرارت .