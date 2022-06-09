شركة طويق للصيانة والتشغيل توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة، عن توفر وظائف هندسية وفنية وحراسات أمنية بمشروع نظافة محافظة بيش وقراها بجازان، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- مدير مشروع:

– بكالوريوس في الهندسة ويكون لديه 7 سنوات خبرة في إدارة مشاريع نظافة المدن وذا شخصية قيادية.

2- مدير عمليات:

– مؤهل لا يقل عن دبلوم ولديه 5 سنوات خبرة في إدارة عمليات مشاريع النظافة.

3- مشرف نظافة – مُراقب نظافة:

– مؤهل علمي مناسب ولديه خبرة 5 سنوات في أعمال الإشراف أو الرقابة في مشاريع نظافة المدن.

4- مستقبل بلاغات – حارس أمن:

– مؤهل علمي مناسب وخبرة سنتين.

5- سائق معدات ثقيلة:

– مؤهل علمي ولديه خبرة سنتين ويحمل رخصة قيادة عمومي.

6- فني متنوع:

– مؤهل علمي مناسب ولديه خبرة سنتين

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م.

ويتم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات ويكون من أهالي منطقة جازان إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]