شركة طويق للصيانة والتشغيل توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة، عن توفر وظائف هندسية وفنية وحراسات أمنية بمشروع نظافة محافظة بيش وقراها بجازان، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
الوظائف:
1- مدير مشروع:
– بكالوريوس في الهندسة ويكون لديه 7 سنوات خبرة في إدارة مشاريع نظافة المدن وذا شخصية قيادية.
2- مدير عمليات:
– مؤهل لا يقل عن دبلوم ولديه 5 سنوات خبرة في إدارة عمليات مشاريع النظافة.
3- مشرف نظافة – مُراقب نظافة:
– مؤهل علمي مناسب ولديه خبرة 5 سنوات في أعمال الإشراف أو الرقابة في مشاريع نظافة المدن.
4- مستقبل بلاغات – حارس أمن:
– مؤهل علمي مناسب وخبرة سنتين.
5- سائق معدات ثقيلة:
– مؤهل علمي ولديه خبرة سنتين ويحمل رخصة قيادة عمومي.
6- فني متنوع:
– مؤهل علمي مناسب ولديه خبرة سنتين
وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م.
ويتم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات ويكون من أهالي منطقة جازان إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]
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