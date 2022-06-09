رجل يذبح سائق توك توك بسبب الأغاني

القاهرة(صدى):

أقدم صاحب مقهى في مصر على قتل سائق “توك توك” بسبب قيام الأخير بتشغيل أغنية داخل “التوك توك” الذي يقوده.

وتم اتهام صاحب المقهى بقتل سائق التوك توك بآلة حادةذبحا في الرقبة؛ بسبب قيام الأخير بتشغيل أغنية” داخل “توك توك” كان يقوده.

وكان اندلع خلاف سابق بين الطرفين في منتصف رمضان الماضي؛ بسبب أولوية المرور وما إن شاهد صاحب المقهى حتى انقض عليه ضربًا بألة حادة وأرداه قليلا.