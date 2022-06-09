الحياة الفطرية: بحار المملكة تمتلك أفضل الشعاب المرجانية

الرياض(صدى):

أكد الدكتور محمد قربان، رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن بحار المملكة تمتلك أفضل الشعاب المرجانية عالميًا.

وتفصيلاً، قال “قربان” في حديثه: “لدينا أفضل الشعاب المرجانية عالميا في بحار المملكة ولدينا بيئية ساحلية جيدة، وهناك اهتمام كبير من القيادة الرشيدة بالبيئة البحرية”.

وأضاف: “الخطر الحقيقي أن تتم أعمال تنموية دون وجود دراسات أثر بيئي لكن الآن توجد أنظمة ومراكز بيئية تهتم بالحفاظ على تلك البيئة”، بحسب برنامج “الراصد”.