الحياة الفطرية: بحار المملكة تمتلك أفضل الشعاب المرجانية
أكد الدكتور محمد قربان، رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن بحار المملكة تمتلك أفضل الشعاب المرجانية عالميًا.
وتفصيلاً، قال “قربان” في حديثه: “لدينا أفضل الشعاب المرجانية عالميا في بحار المملكة ولدينا بيئية ساحلية جيدة، وهناك اهتمام كبير من القيادة الرشيدة بالبيئة البحرية”.
وأضاف: “الخطر الحقيقي أن تتم أعمال تنموية دون وجود دراسات أثر بيئي لكن الآن توجد أنظمة ومراكز بيئية تهتم بالحفاظ على تلك البيئة”، بحسب برنامج “الراصد”.
فيديو | رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية د. محمد قربان:
لدينا أفضل الشعاب المرجانية عالميا في بحار #المملكة#الراصد pic.twitter.com/ZnHMcDS03B
— الراصد (@alraasd) June 9, 2022
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