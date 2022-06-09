الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين توفر وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عن توفر وظيفة (مُراسل) لحملة الثانوية فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مُراسل مكتب.

الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة (خبرة أقل من سنة).

3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

المهام الوظيفية:

1- جمع البريد أو الطرود أو الرسائل وبناءً على ذلك إبلاغها وتسليمها إلى أصحاب المصلحة المعنيين لضمان التواصل الفعّال.

2- جمع وتمزيق المستندات غير الضرورية من الموظفين لضمان سرية المعلومات.

3- المشاركة في تقديم الدعم الإداري والمكتبي على النحو المطلوب بما في ذلك إعداد ونسخ وجمع وترتيب وتوثيق وتوزيع وثائق الهيئة الرسمية ورسائل البريد والإشعارات الأخرى والاتصالات.

4- جمع وختم البريد الصادر والتأكد من استخدام الطوابع المناسبة.

5- الاتصال عن طريق الهاتف لتوصيل رسائل شفهية بسيطة عند الحاجة.

وأوضحت الهيئة أنه يتم التقديم على تلك الوظائف من خلال رابط الموقع.