  • الخميس 9 يونيو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين توفر وظيفة شاغرة

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين توفر وظيفة شاغرة

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين توفر وظيفة شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عن توفر وظيفة (مُراسل) لحملة الثانوية فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مُراسل مكتب.

الشروط:
1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة (خبرة أقل من سنة).

3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

المهام الوظيفية:

1- جمع البريد أو الطرود أو الرسائل وبناءً على ذلك إبلاغها وتسليمها إلى أصحاب المصلحة المعنيين لضمان التواصل الفعّال.

2- جمع وتمزيق المستندات غير الضرورية من الموظفين لضمان سرية المعلومات.

3- المشاركة في تقديم الدعم الإداري والمكتبي على النحو المطلوب بما في ذلك إعداد ونسخ وجمع وترتيب وتوثيق وتوزيع وثائق الهيئة الرسمية ورسائل البريد والإشعارات الأخرى والاتصالات.

4- جمع وختم البريد الصادر والتأكد من استخدام الطوابع المناسبة.

5- الاتصال عن طريق الهاتف لتوصيل رسائل شفهية بسيطة عند الحاجة.

وأوضحت الهيئة أنه يتم التقديم على تلك الوظائف من خلال رابط الموقع.


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.