الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين توفر وظيفة شاغرة
كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عن توفر وظيفة (مُراسل) لحملة الثانوية فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– مُراسل مكتب.
الشروط:
1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة (خبرة أقل من سنة).
3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
المهام الوظيفية:
1- جمع البريد أو الطرود أو الرسائل وبناءً على ذلك إبلاغها وتسليمها إلى أصحاب المصلحة المعنيين لضمان التواصل الفعّال.
2- جمع وتمزيق المستندات غير الضرورية من الموظفين لضمان سرية المعلومات.
3- المشاركة في تقديم الدعم الإداري والمكتبي على النحو المطلوب بما في ذلك إعداد ونسخ وجمع وترتيب وتوثيق وتوزيع وثائق الهيئة الرسمية ورسائل البريد والإشعارات الأخرى والاتصالات.
4- جمع وختم البريد الصادر والتأكد من استخدام الطوابع المناسبة.
5- الاتصال عن طريق الهاتف لتوصيل رسائل شفهية بسيطة عند الحاجة.
وأوضحت الهيئة أنه يتم التقديم على تلك الوظائف من خلال رابط الموقع.
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