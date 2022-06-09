” استشاري ” يحذر من إهمال علاج التهاب المعدة ( فيديو)
حذّر الدكتور بندر الحجيري، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، من إهمال علاج التهاب المعدة وعدم متابعة الطبيب، لما قد يحدثه من مضاعفات ومخاطر جسيمة.
وقال الحجيري خلال مداخلة على برنامج «صباح السعودية» :” أن مضاعفات إهمال العلاج قد تحدث قرحة في المعدة أو نزيفا، وفي بعض الحالات النادرة قد تتحول إلى أورام سرطانية.”
وعن الاختلاف بين التهابات وقرحة المعدة، أكد الحجيري، أن الالتهابات تكون سطحية في بطانة المعدة ولا تؤثر في الطبقة العضلية منها، لافتًا أن القرحة تؤثر على الطبقة العضلية.
#صباح_السعودية | ما الفرق بين الالتهاب وقرحة المعدة؟ د. بندر الحجيري يُجيب #قناة_السعودية pic.twitter.com/aYRj9bBfFy
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 9, 2022
#صباح_السعودية | مضاعفات إهمال علاج التهاب جدار المعدة مع د. بندر الحجيري. #قناة_السعودية pic.twitter.com/3s46DtKi2x
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 9, 2022
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