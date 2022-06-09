أرامكو تُعلن عن إيداعها مبالغ عائدة من بيع كسور أسهم زيادة رأس المال

الرياض(صدى):

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين الناتجة عن إصدار الشركة لسهم منحة واحد لكل عشرة أسهم مملوكة من المساهمين وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الخميس 11 شوال 1443هـ الموافق 12 مايو 2022م.

وأوضحت الشركة وفق إعلانها في تداول السعودية أن إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين سيكون اليوم الخميس 1443/11/10 هـ الموافق 2022/06/09 م، مبينة أن عدد الأسهم المباعة بلغ 290495 سهماً، وبمتوسط سعر البيع لكل سهم بلغ 41.34 ريالاً، وبمبلغ عائد من عملية البيع 12,008,809.15 ريالات.

ونوهت أرامكو أنه في حال عدم استلام المبالغ المستحقة بعد تاريخ الإيداع أو وجود أي استفسارات أخرى بشأن مبالغ عملية بيع كسور الأسهم، التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال رابط الموقع .