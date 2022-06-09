بيكيه غاضب من شاكيرا بعد حديثها عن خيانته

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر مقربة من النجم جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة، أنه منزعج من التصريحات التي أدلى بها مقربون من شاكيرا عن خيانته.

ووصفت المصادر وضع “بيكيه” بالحزن والاكتئاب، حيث وصف تصرف “شاكيرا” بالخيانة بسبب رسم صورة “سلبية” للاعب الشهير.

واعتبر بيكيه بحسب المصادر المقربة منه هذا التصرف تافهاً بل خسيساً، وأن العديد من الوثائق كانت مغايرة لما حدث في الواقع.

وكان الثنائي جيرارد بيكيه وشاكيرت قد أعلنا مؤخرا عن انفصالهما بعد تردد أخبار بخيانة بيكيه لشاكيرا مع فتاة شقراء تبلغ من العمر 23 عامًا.