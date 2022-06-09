مواصفات وأسعار سيارات جي ايه سي السيدان في المملكة

أميرة خالد(صدى):

تعتبر شركة جي إيه سي من السيارات الصينية التي لها حصة سوقية كبيرة ومتميزة في أسواق السيارات العالمية والتي بدأت تنتشر في الأسواق العربية وخاصةً منطقة الخليج العربي، وإليكم مواصفات وأسعار سيارات جي ايه سي السيدان والتي تتوفر في المملكة من خلال وكيلها المحلي شركة الجميح للسيارات.

تتاح جي ايه سي GA4 2022، بفئتين وأسعارهم كالآتي:

‏GE 1.3T: بسعر 60,088 ريال شامل الضريبة

‏GL 1.3T: بسعر 66,574 ريال شامل الضريبة

‎وتتميز بمحرك تيربو سعة 1.3 لتر 4 أسطوانات يولد قوة 135 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 202 نيوتن متر

وتتاح GA6 2022 السيدان الأكبر بفئتين أيضاً، وأسعارهم كالآتي:

‏GE: بسعر 97,635 ريال شامل الضريبة

‏GL: بسعر 105,685 ريال شامل الضريبة

وتتميز بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر 4 أسطوانات يولد قوة 169 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن متر