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بالفيديو.. طفلة سعودية تحقق المركز الثاني في المسابقة العالمية للحساب الذهني

بالفيديو.. طفلة سعودية تحقق المركز الثاني في المسابقة العالمية للحساب الذهني
علي القحطاني(صدى):

حققت الطفلة السعودية اعتزاز النفيعي، المركز الثاني في المسابقة العالمية للحساب الذهني أو ما تعرف بمسابقة “العبقري الصغير”.

ومن جانبها، قالت الطفلة “اعتزاز”: “شعور جميل إني أفوز بالمركز الثاني على مستوى العالم وتريند يومين على المملكة العربية السعودية”.

وأضافت: “أنا أحب مادة الرياضيات من وأنا صغيرة وشفت الإعلان عن برنامج العبقري الصغير واشتركت، فيه”، كما استعرضت مهاراتها في طريقة الحساب الذهني.

 


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