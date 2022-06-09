بالفيديو.. طفلة سعودية تحقق المركز الثاني في المسابقة العالمية للحساب الذهني

علي القحطاني(صدى):

حققت الطفلة السعودية اعتزاز النفيعي، المركز الثاني في المسابقة العالمية للحساب الذهني أو ما تعرف بمسابقة “العبقري الصغير”.

ومن جانبها، قالت الطفلة “اعتزاز”: “شعور جميل إني أفوز بالمركز الثاني على مستوى العالم وتريند يومين على المملكة العربية السعودية”.

وأضافت: “أنا أحب مادة الرياضيات من وأنا صغيرة وشفت الإعلان عن برنامج العبقري الصغير واشتركت، فيه”، كما استعرضت مهاراتها في طريقة الحساب الذهني.