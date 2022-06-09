بالفيديو.. طفلة سعودية تحقق المركز الثاني في المسابقة العالمية للحساب الذهني
حققت الطفلة السعودية اعتزاز النفيعي، المركز الثاني في المسابقة العالمية للحساب الذهني أو ما تعرف بمسابقة “العبقري الصغير”.
ومن جانبها، قالت الطفلة “اعتزاز”: “شعور جميل إني أفوز بالمركز الثاني على مستوى العالم وتريند يومين على المملكة العربية السعودية”.
وأضافت: “أنا أحب مادة الرياضيات من وأنا صغيرة وشفت الإعلان عن برنامج العبقري الصغير واشتركت، فيه”، كما استعرضت مهاراتها في طريقة الحساب الذهني.
#صباح_السعودية | طريقة الحساب الذهني باليدين مع اعتزاز النفيعي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/E95pgOf096
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 9, 2022
#صباح_السعودية | "اعتزاز النفيعي" طفلة سعودية تُحقق المركز الثاني في المسابقة العالميّة للحساب الذهني "العبقري الصغير". #قناة_السعودية pic.twitter.com/SnF8yPtKPm
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 9, 2022
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